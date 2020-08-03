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В Ростовской области перед судом предстанет подросток, зарезавший мужчину возле киоска

В Ростовской области перед судом предстанет подросток, зарезавший мужчину возле киоска
В Ростовской области передали в суд уголовное дело подростка, который обвиняется в убийстве 30-летнего мужчины. Уголовное дело передали в Белокалитвинский городской суд. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Напомним, убийство Александра Клейменова произошло в микрорайоне Намыв Белой Калитвы утром 19 января.

30-летний и 31-летний приятели стояли возле киоска. В этот момент мимо проходил 16-летний парень. По какой-то причине между ними завязалась словесная перепалка. Недолго думая, подросток достал нож и напал на одного из оппонентов. Получив несколько ножевых ранений, тот упал. Тогда парень переключился на второго мужчину.

В результате 30-летний пострадавший погиб. Его приятель получил ранения и был госпитализирован.

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