В Ростовской области вооружённый подросток напал на прохожих: один погиб, один ранен



В Ростовской области подросток убил одного мужчину и ранил второго. Случай произошёл в микрорайоне Намыв утром 19 января.



По данным издания DonDay.ru, 30-летний и 31-летний приятели стояли возле киоска. В этот момент мимо проходил 16-летний парень. По какой-то причине между ними завязалась словесная перепалка. Недолго думая, подросток достал нож и напал на одного из оппонентов. Получив несколько ножевых ранений, тот упал. Тогда парень переключился на второго мужчину.



В результате 30-летний пострадавший погиб. Его приятель находится в больнице. Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».