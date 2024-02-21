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В Ростовской области пенсионер застрелился после ссоры с женой. Происшествие случилось в Верхнедонском районе. Информацию об этом сообщил Donday со ссылкой на источник.Трагедия произошла 20 февраля в хуторе Нижнетиховском. Мужчина сильно поругался со своей женой. В пылу злости он взял ружье и стал угрожать им. Чтобы успокоить дебошира, на место вызвали наряд полиции. Полицейские пытались успокоить разгневанного пожилого мужчину и просили положить ружье. На просьбы он не реагировал.Через время мужчина побежал в сарай и закрылся там. Затем прозвучал звук выстрела. Когда выломали дверь сарая, мужчина был уже мертв.Во всех обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.