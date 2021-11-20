В Ростовской области парень из-за ревности убил мать своего ребенка

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В Ростовской области 29-летний парень насмерть забил сожительницу. Происшествие случилось в поселке Шолоховском ночью 23 ноября.Ссоры между молодыми людьми происходили часто. В большинстве случаев - из-за пристрастия к алкоголю. В тот вечер пара поссорилась сильнее, чем обычно. Злоумышленник заявил своей спутнице о ее неверности и накинулся на нее с кулаками. Он продолжал избивать девушку до тех пор, пока она не перестала сопротивляться, затем вышел из комнаты. Спустя время он вернулся и обнаружил, что возлюбленная мертва. Парень отвез их общего ребенка к своей сестре, после чего вернулся и вызвал «скорую». Травмы, полученные молодой мамой, оказались несовместимы с жизнью - прибывшие медики только констатировали ее смерть.Помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец сообщил, что на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.