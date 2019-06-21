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В Ростовской области парень до смерти избил мужчину деревянной палкой

В Ростовской области парень до смерти избил мужчину деревянной палкой
Молодой человек до смерти избил 38-летнего мужчину в Белой Калитве. Ужасный случай произошёл вечером 22 июня на улице Гагарина.

Как передаёт издание DonDay.ru, 17-летний парень вместе с подругами гулял по скверу. Он увидел прохожего, подошёл к нему и попросил закурить. Мужчина сказал, что у него нет сигарет, и попытался пройти дальше. Однако, юношу взбесил отрицательный ответ горожанина. Он схватил деревянную палку и набросился на мужчину. Парень избивал его до тех пор, пока несчастный не умер от полученных травм. Злоумышленника удалось задержать.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

Расследование происшествия продолжается.

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