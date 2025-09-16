Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, чрезвычайная пожароопасность прогнозируется до конца суток 16 сентября и в течение суток 17 сентября.Пожароопасность четвертого класса действует в 16 муниципальных районах: Верхнедонском, Шолоховском, Красносулинском, Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Белокалитвинском, Константиновском, Усть-Донецком, Октябрьском, Родионово-Несветайском районах и в городах Гуково, Зверево, Шахтах и Новошахтинске.Пожароопасность пятого класса ожидается в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах и Приазовье. А точнее — в 18 муниципальных образованиях: Азовском, Боковском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Орловском, Ремонтненском, Советском, Цимлянском, Чертковском районах и в городах Азове, Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила пожарной безопасности.