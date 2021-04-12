В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 28 пациентов

В Ростовской области специалисты зарегистрировали ещё 28 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Ранее трое суток подряд медики не выявляли ни одной смерти, наступившей от опасного заболевания. Данные на 14 апреля появились на портале регионального правительства.С 13 по 14 апреля в ковидных госпиталях Дона умерли 20 женщин в возрасте от 55 до 85 лет и восемь мужчин 58-летнего-81-летнего возрастов. У всех жертв патологоанатомы обнаружили разные хронические заболевания, которые протекали на фоне COVID-19. Вероятно, они и усугубили состояние пациентов и осложнили процесс их лечения.За весь период пандемии в Ростовской области общее число скончавшихся с подтверждённым коронавирусным диагнозом приблизилось к 3 824. В России этот показатель на сегодняшний день составил 104 000.Добавим, что за минувшие сутки в регионе COVID-19 заразились 239 человек. Всего в области насчитывается 84 195 инфицированных. Стоит отметить, что среди всех пациентов есть носители нового британского штамма коронавирусной инфекции. Мутировавший вирус обнаружили у девяти жителей Дона. Интересен тот факт, что они заразились им на территории России и области, не выезжая за границу. Главная особенность британского штамма — вирус быстрее поражает человека.