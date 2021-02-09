В ковидных госпиталях Дона за сутки скончались 27 человек

В ковидных госпиталях Ростовской области за минувшие сутки скончались 27 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации 11 февраля.Согласно статистике, коронавирус забрал жизни 15 женщин в возрасте от 56 до 84 лет. Также жертвами опасной инфекции стали 12 мужчин 53-летнего - 84 летнего возрастов. При вскрытии тел в морге патологоанатомы зарегистрировали у всех пациентов, помимо COVID-19, хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Добавим, за весь период ковидной эпидемии на Дону скончались 2 884 человека с подтвержденным диагнозом.Кроме того, число заражённых коронавирусом в Ростовской области с каждым днём растёт. На сегодняшний день в регионе зафиксировали 67 662 случая заболевания, из них 347 выявили за последние сутки.