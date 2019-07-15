Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Появилась видеозапись момента столкновения фуры и легковушки под Ростовом

Появилась видеозапись момента столкновения фуры и легковушки под Ростовом
Момент столкновения легковушки и грузовика под Ростовом попал на видео. ДТП произошло около 8 часов 13 июля на 3-м километре Северного объезда города.

Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался большегруз «Скания» под управлением 54-летнего мужчины. На записи видно, что фура буквально раздавила легковое авто. После столкновения «Опель» загорелся. Его водитель погиб на месте от полученных травм.

- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Личность погибшего пока не установлена.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.