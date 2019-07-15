Появилась видеозапись момента столкновения фуры и легковушки под Ростовом



Момент столкновения легковушки и грузовика под Ростовом попал на видео. ДТП произошло около 8 часов 13 июля на 3-м километре Северного объезда города.



Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался большегруз «Скания» под управлением 54-летнего мужчины. На записи видно, что фура буквально раздавила легковое авто. После столкновения «Опель» загорелся. Его водитель погиб на месте от полученных травм.



- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Личность погибшего пока не установлена.



