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В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего собутыльницу

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего собутыльницу
Таганрогский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор рецидивисту, убившему собутыльницу. Заседание состоялось 6 сентября.

Неоднократно судимый таганрожец 23 апреля выпивал с подругой у себя дома. Перебрав с алкоголем, собутыльники начали выяснять отношения. Разозлившись, мужчина нанес женщине не менее 4 ударов кулаком по голове, ставших для нее смертельными.

В ходе следствия подозреваемый сразу признал вину. Его причастность подтверждали все найденные доказательства.

Рецидивист был осужден по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Убийца проведет 11 лет в колонии особого режима.

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