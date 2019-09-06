В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего собутыльницу



Таганрогский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор рецидивисту, убившему собутыльницу. Заседание состоялось 6 сентября.



Неоднократно судимый таганрожец 23 апреля выпивал с подругой у себя дома. Перебрав с алкоголем, собутыльники начали выяснять отношения. Разозлившись, мужчина нанес женщине не менее 4 ударов кулаком по голове, ставших для нее смертельными.



В ходе следствия подозреваемый сразу признал вину. Его причастность подтверждали все найденные доказательства.



Рецидивист был осужден по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Убийца проведет 11 лет в колонии особого режима.