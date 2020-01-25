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В Ростовской области опрокинулось авто: пострадал годовалый мальчик

В Ростовской области опрокинулось авто: пострадал годовалый мальчик
На трассе в Ростовской области в результате ДТП пострадал маленький мальчик. Происшествие случилось около 10 часов 27 января.
По дороге Орловский — Киевка — Ремонтное ехал 32-летний мужчина на «Хёндай Акцент».

- Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП пострадал годовалый мальчик. Его доставили в больницу. К счастью, на момент опрокидывания малыш был в детском кресле, поэтому не получил серьёзных травм. По факту происшествия проводится проверка.

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