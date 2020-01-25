В Ростовской области опрокинулось авто: пострадал годовалый мальчик



На трассе в Ростовской области в результате ДТП пострадал маленький мальчик. Происшествие случилось около 10 часов 27 января.

По дороге Орловский — Киевка — Ремонтное ехал 32-летний мужчина на «Хёндай Акцент».



- Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате ДТП пострадал годовалый мальчик. Его доставили в больницу. К счастью, на момент опрокидывания малыш был в детском кресле, поэтому не получил серьёзных травм. По факту происшествия проводится проверка.