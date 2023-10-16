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На трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

На трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась огромная пробка. Авария случилась утром 16 октября в Аксайском районе.

ДТП произошло на развязке федеральной автодороги и Северного обхода Ростова. Движение парализовано в сторону Москвы. Всего протяженность затора составляет 13 километров. Начинается пробка от поселка Российского и заканчивается в районе поселка Красный Колос под Новочеркасском.

Очевидцы сообщают, что на месте дежурят сотрудники «скорой» и правоохранители. Из-за ДТП полосу движения практически перекрыли. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.

Пока жителям и гостям региона следует заранее планировать свои маршруты. В дорожном заторе можно потерять много времени.
Фото: Яндекс.Карты.
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