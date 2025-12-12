Утром 12 декабря во всех районах Ростовской области была снята опасность по БПЛА

Фото: Donday

Утром 12 декабря во всех районах Ростовской области была снята опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Около семи утра жители области получили оповещение от регионального управления МЧС об отмене угрозы.В течение ночи атаки беспилотников были успешно отражены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе. Сообщений о пострадавших среди населения не поступало.Следует напомнить, что минувшей ночью в Ростовской области была объявлена тревога в связи с возможным использованием БПЛА. Гражданам рекомендовали укрыться в зданиях и держаться подальше от оконных проемов.