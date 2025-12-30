Новости
В Ростовской области объявлена ракетная опасность

Жителям Ростовской области сегодня утром поступило экстренное уведомление об объявлении ракетной опасности. Оповещение пришло в 10:00 от РСЧС.

В связи с поступившей угрозой, населению настоятельно рекомендуется немедленно покинуть улицы и перейти в безопасные места: подвалы, подземные паркинги или укрытия. Важно выбрать помещение с несущими стенами и без окон, чтобы максимально обезопасить себя.

Ракетная опасность – это сигнал гражданской обороны, предупреждающий о непосредственной угрозе ракетного или авиационного удара. Данный сигнал передаётся через сирены, SMS-сообщения и оповещения в СМИ. Отмена режима опасности будет объявлена отдельным сигналом – "Отбой".
Фото: РСЧС
