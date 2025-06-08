По всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность
Дончанам советуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также не приближаться к окнам.
Напомним, подобное сообщение приходило и 7 июня.
По всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростове-на-Дону 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого
В Ростове короткая рабочая неделя начнется с массового отключения электричества
В Ростове временно ограничат движение возле Лелюшенковского лесопарка
В Ростове уже больше недели огромное дерево висит на проводах
В Ростове жители Сельмаша утопают в мусоре из-за ремонта трубы
Ростовский предприниматель Николай Василенко «взорвал» соцсети и стал мемом
В Ростове разрушающийся дом на Ставского, 50 признали аварийным и подлежащим сносу
После захвата заложников в СИЗО в отставку подали глава ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель
Один из террористов, захвативших в заложники сотрудников СИЗО № 1 Ростова, выжил
В Ростове старинный дом на Социалистической может рухнуть в любой момент
В Ростове на Скачкова спустя четыре месяца прочистили канализацию на детской площадке