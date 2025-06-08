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По всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность

По всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность 8 июня. Такое сообщение от РСЧС пришло жителям региона.

Дончанам советуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также не приближаться к окнам.

Напомним, подобное сообщение приходило и 7 июня.
Фото: Ростов ру
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