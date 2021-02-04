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В Ростовской области нашли тело пропавшего рыбака

В Ростовской области нашли тело пропавшего рыбака
В Ростовской области нашли тело одного из пропавших рыбаков, подтвердили Rostov.ru в СУ СКР по Ростовской области. Происшествие случилось 5 февраля в Азовском районе.

В тот день житель хутора Дугино отправился на рыбалку со своим товарищем, и с тех пор их никто не видел. Дозвониться до пропавших не смогли, так как телефоны они оставили дома. В отчаянии жена одного из рыболовов вызвала поисковую службу. По информации «Ерш. Азов», на помощь пришли жители хутора с собственными лодками.

Вечером 5 февраля поисковики нашли тело одного из пропавших в камышах. Второго мужчину продолжают искать, но спасателям мешают нагонные явления и сильный ветер.

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