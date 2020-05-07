В Ростовской области нашли мертвым разыскиваемого 39-летнего мужчину

Пропавшего в донском регионе 39-летнего Бориса Давыдова нашли мертвым. Мужчину искали на протяжении почти двух месяцев.По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг», тело разыскиваемого нашли 8 мая. Причина трагедии пока не известна.Напомним, события, повлекшие за собой гибель мужчины, начались 12 марта 2020 года. В тот день Борис вышел из своего дома в городе Сальске и скрылся в неизвестном направлении. Он перестал выходить на связь и о его местонахождении не было никакой информации. Позднее к поиску подключились полиция и волонтеры.