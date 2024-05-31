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В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 59-летнего мужчину

В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 59-летнего мужчину
В Ростовской области спустя три недели нашли мертвым пропавшего 59-летнего мужчину. Алексей Хабаров бесследно исчез в селе Ивановка Неклиновского района 10 мая.

Когда мужчина не вернулся домой, родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски не принесли никакого результата. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.

Днем 31 мая волонтеры сообщили, что Алексея Хабарова нашли мертвым. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Фото: социальные сети
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