В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 59-летнего мужчину
В Ростовской области спустя три недели нашли мертвым пропавшего 59-летнего мужчину. Алексей Хабаров бесследно исчез в селе Ивановка Неклиновского района 10 мая.
Когда мужчина не вернулся домой, родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски не принесли никакого результата. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.
Днем 31 мая волонтеры сообщили, что Алексея Хабарова нашли мертвым. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.