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В Ростовской области пропавшего 52-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростовской области пропавшего 52-летнего мужчину нашли мертвым
В донском регионе нашли мертвым пропавшего 52-летнего мужчину. О местонахождении Вячеслава Карандашова ничего не было известно со 2 марта.

Мужчина ушел из дома в хуторе Степном Октябрьского сельского района Ростовской области. Когда он не вернулся, семья забила тревогу. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Поиски продолжались почти две недели. Вечером 16 марта добровольцы сообщили, что Вячеслава обнаружили без признаков жизни. При каких обстоятельствах скончался мужчина, пока не известно.
Фото: Лиза Алерт
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