В Ростовской области пропавшего 52-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: Лиза Алерт

В донском регионе нашли мертвым пропавшего 52-летнего мужчину. О местонахождении Вячеслава Карандашова ничего не было известно со 2 марта.Мужчина ушел из дома в хуторе Степном Октябрьского сельского района Ростовской области. Когда он не вернулся, семья забила тревогу. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Поиски продолжались почти две недели. Вечером 16 марта добровольцы сообщили, что Вячеслава обнаружили без признаков жизни. При каких обстоятельствах скончался мужчина, пока не известно.