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Пропавшего в Ростовской области 63-летнего мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Ростовской области 63-летнего мужчину нашли мертвым
В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 63-летнего мужчину. Поиски Геннадия Нимченко длились полтора месяца.

Геннадий бесследно исчез 23 февраля. В День защитника Отечества он ушел из дома в поселке Александрова Коса Неклиновского района. Когда мужчина не вернулся, близкие забили тревогу.

Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Родственники Геннадия написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы прочесывали ближайшие населенные пункты и прилегающие к ним территории. Когда и это не дало результата, семья пропавшего предложила денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Однако отыскать Геннадия живым не удалось. Только 11 апреля стало известно, что его тело обнаружили в одной из лесопосадок Неклиновского района. При каких обстоятельствах он там оказался, неизвестно.

По информации портала DonDay, мужчина скончался от сердечного приступа.
Фото: Лиза Алерт
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