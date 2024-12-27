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В Ростовской области мужчину за убийство родных бывшей девушки посадили на 20 лет

В Ростовской области мужчину за убийство родных бывшей девушки посадили на 20 лет
В Ростовской области мужчину посадили на 20 лет за убийство родственников бывшей возлюбленной. Об этом сообщили 27 декабря в СУ СК по Ростовской области. 

В мае 2023 года в хуторе Уляшкин Каменского района мужчина приехал к своей бывшей возлюбленной, которая жила с родственниками. Отношения между ним и близкими девушки были напряженными.

Когда он пришел в дом, начался скандал. Бывшие сожители и родственники начали выяснять отношения. В ходе ссоры 33-летний мужчина достал пистолет. Не совладав с эмоциями, он выстрелил в отца, мачеху и супруга сестры своей бывшей возлюбленной.

Мужчины скончались на месте от полученных ранений, а женщину удалось спасти врачам. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Полиция нашла его и предъявила обвинение по трём статьям: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему». В суде вина 33-летнего мужчины была полностью доказана. 

- Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.


Кроме того, в отношении осуждённого было принято решение о назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы на два года.
Фото: Ростовский Следком
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