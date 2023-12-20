В Ростове мужчину осудили на девять лет за убийство бывшей жены

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Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор в отношении мужчины за убийство бывшей жены.Жуткое убийство случилось 21 июля на улице Подвойского, 58/85. В тот день 44-летний мужчина нагрянул в салон красоты, где работала его бывшая жена. В ходе разговора между ними возникла ссора. В какой-то момент Кузьменко достал из кармана травматический пистолет и три раза выстрелил в возлюбленную. После стрельбы он ранил себя.Экс-пару доставили в медучреждение. Врачам удалось спасти лишь мужчину, жертве помочь не удалось. Женщина скончалась в больнице спустя пару часов.Мужчине назначили 15 лет лишения свободы, однако суд решил избрать ему меру пресечения в виде девяти лет колонии строгого режима.- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.