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В Ростове мужчину осудили на девять лет за убийство бывшей жены

В Ростове мужчину осудили на девять лет за убийство бывшей жены
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор в отношении мужчины за убийство бывшей жены.

Жуткое убийство случилось 21 июля на улице Подвойского, 58/85. В тот день 44-летний мужчина нагрянул в салон красоты, где работала его бывшая жена. В ходе разговора между ними возникла ссора. В какой-то момент Кузьменко достал из кармана травматический пистолет и три раза выстрелил в возлюбленную. После стрельбы он ранил себя.

Экс-пару доставили в медучреждение. Врачам удалось спасти лишь мужчину, жертве помочь не удалось. Женщина скончалась в больнице спустя пару часов.

Мужчине назначили 15 лет лишения свободы, однако суд решил избрать ему меру пресечения в виде девяти лет колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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