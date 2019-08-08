В Ростовской области мужчина за рулем угнанного автомобиля врезался в сарай



В Новочеркасске Ростовской области мужчина за рулем угнанного автомобиля врезался в сарай. Авария случилась в переулке Рощинском в ночь на 9 августа. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, автомобиль «Шкода Октавиа» обнаружили местные жители. Люди обратились в правоохранительные органы. Прибывшие работники ДПС установили, что ранее иномарку угнали из микрорайона Молодежного. Машину изучили специалисты-криминалисты. Они сняли отпечатки пальцев и взяли на исследование следы крови, оставшейся на кузове авто.



Позже с помощью эвакуатора «Шкоду» доставили законной владелице. Тогда женщина рассказала, что на самом деле машину угнал ее супруг. Ночью он катался на иномарке и врезался в сарай. После этого вернулся домой и лег спать. Наутро горе-водитель рассказал о происшествии жене.