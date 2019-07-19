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В Ростовской области 14-летний подросток на скутере врезался в иномарку

В Ростовской области 14-летний подросток на скутере врезался в иномарку
В Новочеркасске Ростовской области 14-летний подросток на скутере врезался в иномарку. Авария случилась на улице Сарматской 20 июля около 20:30. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.

По данным портала, 14-летние водитель скутера и его пассажир направлялись в сторону ростовского выезда. Они ехали за внедорожником «Нива». По пути мужчина за рулем отечественного авто притормозил, чтобы пропустить иномарку «Фольксваген Поло», а затем повернуть налево. Пытаясь избежать столкновения с внедорожником, несовершеннолетний водитель скутера решил его объехать и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. 14-летние юноши получили лишь ушибы и ссадины.

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