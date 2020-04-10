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В Ростовской области мужчина умер от приступа, скрываясь с места ДТП

В Ростовской области мужчина умер от приступа, скрываясь с места ДТП
Фото для иллюстрации: Алексей Бойко

В Новочеркасске мужчина умер, скрываясь с места ДТП. Происшествие случилось 13 апреля около 17:30 на улице Мичурина.

По предварительной информации, 61-летний водитель «Хёндай» врезался в «Рено», за рулём которого сидел 50-летний мужчина. Виновник сбежал с места ДТП. Когда водитель ехал по улице Новых гаражей, он неожиданно почувствовал себя плохо. Водитель съехал на обочину и, выйдя из авто, умер.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина из «Рено» не пострадал.

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