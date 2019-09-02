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В Ростовской области мужчина умер за рулём иномарки

В Ростовской области мужчина умер за рулём иномарки
На Дону водитель иномарки скончался во время поездки. Трагический случай произошёл в Шахтах 3 сентября.

На улице Шоссейной произошло ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, «Ниссан Альмера» врезался в ограждение топливо-раздаточной колонки автозаправочной станции «Сигма». Когда на место прибыли медики, 64-летний водитель был мёртв. Как показал первичный осмотр, смерть наступила не в результате аварии. Предположительно, мужчина умер до ДТП.

Больше при происшествии никто не пострадал. Если бы машина не остановилась и проехала дальше, врезавшись в колонку, не исключено, что мог бы произойти взрыв.

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