В Ростовской области мужчина умер за рулём иномарки



На Дону водитель иномарки скончался во время поездки. Трагический случай произошёл в Шахтах 3 сентября.



На улице Шоссейной произошло ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, «Ниссан Альмера» врезался в ограждение топливо-раздаточной колонки автозаправочной станции «Сигма». Когда на место прибыли медики, 64-летний водитель был мёртв. Как показал первичный осмотр, смерть наступила не в результате аварии. Предположительно, мужчина умер до ДТП.



Больше при происшествии никто не пострадал. Если бы машина не остановилась и проехала дальше, врезавшись в колонку, не исключено, что мог бы произойти взрыв.