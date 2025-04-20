При пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал 53-летний житель Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В станице Егорлыкской Ростовской области пострадал 53-летний мужчина при пожаре. ЧП случилось 18 апреля по адресу: улица Октябрьская, 24.По предварительным данным, мужчина уснул на веранде с непотушенной сигаретой. Это привело к возгоранию матраса и домашних вещей. На место происшествия вызвали пожарных. Прибыли шесть специалистов на двух автоцистернах.По информации регионального ГУ МЧС, пожар был локализован на площади один квадратный метр. Спасатели вынесли пострадавшего из горящего дома и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина получил ожоги и отравился угарным газом.