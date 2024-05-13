В Ростове 86-летний мужчина пострадал при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал дедушка. Огонь вспыхнул 12 мая на улице Вятской, 57.В одной из комнат пенсионер курил сигарету. Он не потушил окурок, и домашние вещи вспыхнули. На место сразу же вызвали сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 16 спасателей на четырех автоцистернах. Огонь охватил всего один квадратный метр. Однако это едва не стоило дедушке жизни.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мужчину госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.