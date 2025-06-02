В Ростовской области мужчина несколько дней жил в доме с трупом возлюбленной

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В Ростовской области произошла трагическая гибель женщины от рук сожителя, вызванная приступом ревности. Инцидент произошел в январе 2025 года в Новочеркасске, на улице Спортивной.По имеющимся данным, 52-летний мужчина находился у себя дома в компании своей партнерши. Внезапно между ними возник конфликт, спровоцированный ревностью мужчины к общему знакомому. В состоянии аффекта он жестоко избил женщину, нанося удары руками и ногами по различным частям тела, включая грудь, голову, руки и ноги.В результате полученных повреждений женщина скончалась непосредственно на месте происшествия. Тело погибшей оставалось в доме в течение нескольких дней, пока мужчина, не выдержав напряжения, не сообщил о случившемся в экстренную службу 112.Следственным управлением СК по Ростовской области было инициировано уголовное дело в отношении мужчины по статье, предусматривающей ответственность за убийство.Согласно информации, предоставленной прокуратурой Ростовской области, суд признал жителя Новочеркасска виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.