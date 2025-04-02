В Новочеркасске мужчина пойдет под суд за убийство возлюбленной

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В Новочеркасске будут судить 59-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. Трагедия произошла в январе 2025 года.По версии следствия, возлюбленные проводили время в квартире на улице Спортивной. Домохозяин приревновал 52-летнюю сожительницу к другому. В какой-то момент мужчина вышел из себя. Он начал избивать женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.- Спустя несколько дней обвиняемый сообщил об убийстве, - рассказали в донском СУ СКР.Жителя Новочеркасска задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.