В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо во время пожара в доме

Фото: ЯндексКартинки.

В Ростовской области 56-летний мужчина едва не сгорел заживо при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось 2 января на улице Парижской Коммуны в Морозовске.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в частном доме произошел пожар. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На место вызвали спасателей. Хозяин жилища в это время начал спасать личные вещи и имущество, в результате чего сильно обгорел.- С ожогами различной степени он доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.Пожар потушили примерно за полчаса. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.