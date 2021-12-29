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В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо во время пожара в доме

В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо во время пожара в доме
В Ростовской области 56-летний мужчина едва не сгорел заживо при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось 2 января на улице Парижской Коммуны в Морозовске.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в частном доме произошел пожар. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На место вызвали спасателей. Хозяин жилища в это время начал спасать личные вещи и имущество, в результате чего сильно обгорел.

- С ожогами различной степени он доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

Пожар потушили примерно за полчаса. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ЯндексКартинки.
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