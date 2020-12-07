В Ростовской области при пожаре в двухэтажном доме пострадал пенсионер
В Аксае Ростовской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме. ЧП случилось 8 декабря, около 3:00 на улице Железнодорожная, 4.
Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Жильцы дома вовремя увидели дым, исходящий от одной из квартир, и вызвали пожарных.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали семь спасательных расчетов. Они потушили пожар примерно за полчаса.
В результате происшествия пострадал один из жильцов. 73-летний мужчина получил ожоги различной степени и был доставлен в больницу.