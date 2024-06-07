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В Ростовской области мужчина едва не погиб, спасая собаку из пожара

В Ростовской области мужчина едва не погиб, спасая собаку из пожара
В селе Ремонтном Ростовской области 71-летний мужчина едва не погиб во время пожара. Происшествие случилось 5 июня на улице Механизаторов.

Пенсионер варил кашу для собаки во дворе дома № 27/2. В какой-то момент тренога с газовой горелкой перевернулась. Пламя начало распространяться по гаражу, где на цепь был привязан пес. Дедушка бросился в огонь спасать любимого питомца. Мужчина получил ожоги, но смог вынести четвероногого в безопасное место.

На вызов приехали шесть пожарных на двух автоцистернах. К тому моменту пламя охватило около 20 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за считанные минуты.

- В результате происшествия пенсионера госпитализировали, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о состоянии дедушки уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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