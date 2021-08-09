На Дону 69-летний мужчина погиб во время пожара в летней кухне

В Ростовской области 69-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне. ЧП случилось днем 10 августа в станице Мальчевской Миллеровского района.Постройка, расположенная во дворе на улице Киевской, загорелась около 16 часов. Пламя за считанные минуты охватило почти всю летнюю кухню. Ветер разгонял черный едкий дым по близлежащим улицам. Очевидцы сразу вызвали пожарных.На место прибыли восемь огнеборцев на двух спецмашинах. К их приезду площадь возгорания увеличилась до 50 квадратных метров. Спасатели потушили пламя через час.- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.В хозпостройке специалисты нашли тело 69-летнего мужчины. Точная причина его смерти пока не известна.