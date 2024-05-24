В Ростове 22-летний парень едва не погиб во время пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Парень едва не погиб при пожаре в Ростове. ЧП случилось 23 мая в Александровке.Около 14:30 загорелся двухэтажный дом на улице Александра Блока, 24. Сначала пламя охватило деревянные ступеньки, затем перебросилось на жилье.Прибывшие спасатели потушили пламя и спасли 22-летнего жильца. К счастью, он не пострадал.— Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.Вечером в тот же день, около 18:00, случился пожар в станице Тацинской. На улице Кирова, 18 полыхал электроприбор. Пламя стало распространяться по комнате. К приезду спасателей полыхало около 10 квадратных метров. Его потушили за 10 минут.