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В Ростове 22-летний парень едва не погиб во время пожара

В Ростове 22-летний парень едва не погиб во время пожара
Парень едва не погиб при пожаре в Ростове. ЧП случилось 23 мая в Александровке.

Около 14:30 загорелся двухэтажный дом на улице Александра Блока, 24. Сначала пламя охватило деревянные ступеньки, затем перебросилось на жилье.

Прибывшие спасатели потушили пламя и спасли 22-летнего жильца. К счастью, он не пострадал.

— Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Вечером в тот же день, около 18:00, случился пожар в станице Тацинской. На улице Кирова, 18 полыхал электроприбор. Пламя стало распространяться по комнате. К приезду спасателей полыхало около 10 квадратных метров. Его потушили за 10 минут.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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