В Ростовской области местную жительницу госпитализировали с ножевыми ранениями



Приятель ударил ножом жительницу Азова Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 12 сентября. Сейчас потерпевшая находится в больнице.



По информации собственного источника Rostov.ru, женщина вместе с приятелем распивала спиртное у себя дома. Когда количество алкоголя в организме достигло высокого уровня, собутыльники стали ссориться. В разгар конфликта мужчина схватил нож и ударил им женщину. Около четырёх часов ночи пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.



В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.