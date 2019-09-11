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В Ростовской области местную жительницу госпитализировали с ножевыми ранениями

В Ростовской области местную жительницу госпитализировали с ножевыми ранениями
Приятель ударил ножом жительницу Азова Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 12 сентября. Сейчас потерпевшая находится в больнице.

По информации собственного источника Rostov.ru, женщина вместе с приятелем распивала спиртное у себя дома. Когда количество алкоголя в организме достигло высокого уровня, собутыльники стали ссориться. В разгар конфликта мужчина схватил нож и ударил им женщину. Около четырёх часов ночи пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

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