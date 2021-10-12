В Ростовской области мать с тремя сыновьями попала в жуткое ДТП: дети погибли

На трассе в Ростовской области произошла смертельная авария. Трагедия случилась около 11 часов 14 октября в Белокалитвинском районе.В то утро 39-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2109» ехала в направлении Белой Калитвы со стороны хутора Апанасовки. В какой-то момент она не справилась с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где на скорости двигался КамАЗ. Автомобилисты не смогли избежать ДТП. От сильнейшего удара легковушка превратилась в груду металлолома.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии погибли сыновья женщины-водителя. От травм скончались 20-летний парень, а также 13-летний и 9-летний мальчики. Саму автомобилистку доставили в больницу. За ее жизнь сейчас борются врачи.