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В аварии с самосвалом под Ростовом погибла 55-летняя женщина

В аварии с самосвалом под Ростовом погибла 55-летняя женщина
В ДТП под Ростовом погибла 55-летняя женщина. Трагедия произошла около 12 часов 7 августа в Мясниковском районе.

Женщина на автомобиле «Киа Рио» ехала по автодороге село Чалтырь - село Александровка. В какой-то момент она съехала на обочину, а затем - на встречную полосу. Машина оказалась прямо перед самосвалом под управлением 44-летнего мужчины. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара легковушка превратилась в груду металлолома. У нее смят весь правый бок, и разбито лобовое стекло.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии погибла 55-летняя женщина-водитель иномарки.

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