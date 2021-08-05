В аварии с самосвалом под Ростовом погибла 55-летняя женщина

В ДТП под Ростовом погибла 55-летняя женщина. Трагедия произошла около 12 часов 7 августа в Мясниковском районе.Женщина на автомобиле «Киа Рио» ехала по автодороге село Чалтырь - село Александровка. В какой-то момент она съехала на обочину, а затем - на встречную полосу. Машина оказалась прямо перед самосвалом под управлением 44-летнего мужчины. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара легковушка превратилась в груду металлолома. У нее смят весь правый бок, и разбито лобовое стекло.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии погибла 55-летняя женщина-водитель иномарки.