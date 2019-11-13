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На Дону машина опрокинулась в кювет: пострадал водитель

На Дону машина опрокинулась в кювет: пострадал водитель
Фото для иллюстрации

На трассе в Ростовской области опрокинулся автомобиль. ДТП произошло 14 ноября на автодороге Кугей - Новомирский - Бурхановка - М-4 «Дон».

Утром по проезжей части ехал 40-летний мужчина за рулём «Опеля Тигра». По предварительной информации, он превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Иномарка выскочила на обочину, слетела в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Мужчину с травмами оставили в больницу.

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