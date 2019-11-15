На трассе в Ростовской области перевернулась «Нива»: погиб водитель



Фото: телеграм-канал «Че по Ростову?»



В Ростовской области на трассе Миллерово-Вешенская в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла 17 ноября около 13 часов.



По предварительной информации, 47-летний водитель «ВАЗ-2121» превысил скорость и не справился с управлением. «Нива» выскочила на обочину, после чего слетела в кювет и перевернулась на крышу.

- Водитель погиб в результате ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Он скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой.



По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

