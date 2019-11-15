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На трассе в Ростовской области перевернулась «Нива»: погиб водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась «Нива»: погиб водитель
Фото: телеграм-канал «Че по Ростову?»

В Ростовской области на трассе Миллерово-Вешенская в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла 17 ноября около 13 часов.

По предварительной информации, 47-летний водитель «ВАЗ-2121» превысил скорость и не справился с управлением. «Нива» выскочила на обочину, после чего слетела в кювет и перевернулась на крышу.
- Водитель погиб в результате ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Он скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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