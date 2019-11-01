Трактор перевернулся в Ростовской области: пострадал водитель



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Один человек пострадал при ДТП с участием трактора в Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 5 ноября на трассе Еремеевка — Высочино в Азовском районе.



По предварительным данным, 31-летний водитель за рулём трактора «МТЗ-80» превысил скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Вылетев с проезжей части, трактор перевернулся.



По сообщению пресс-службы ОГИБДД «Азовский», мужчина получил травмы. Сотрудники «скорой» доставили его в больницу.