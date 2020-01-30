Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске



Девятилетний ребенок пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась 1 февраля в Волгодонске.



По предварительный данным, 41-летний мужчина ехал на своем «Хендай» по улице Гагарина. Из-за другого припаркованного авто внезапно выбежал мальчик. Шофер не успел среагировать и сбил ребенка. Водитель помог мальчику подняться.



После аварии родители ребенка отвезли его в больницу на осмотр.





- Травмы оказались незначительными, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ему назначено амбулаторное лечение, он отпущен домой.