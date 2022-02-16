В администрации Новочеркасска прошли обыски
В администрации Новочеркасска снова прошли обыски. На этот раз силовики нагрянули по делу сити-менеджера Юрия Лысенко. Его подозревают в превышении служебных полномочий.
Правоохранителей интересовали документы, которые могут быть связаны с предоставлением земельного участка в рамках гаражной амнистии на улице Искра, 5. Предположительно, глава администрации подарил частному лицу муниципальный участок земли площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Юрия Лысенко подозревают в превышении полномочий, а человека, которому досталась земля, - в мошенничестве, сообщил DonDay.ru.
Следователи возбудили соответствующее уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сити-менеджеру грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, бывшего градоначальника Игоря Зюзина осудили за получение взятки в особо крупном размере.