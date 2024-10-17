Фото для иллюстрации: Южная транспортная прокуратура

В Ростовской области из-за столкновения судов пострадал мужчина. Информацию об этом сообщили в Западном следственном управлении на транспорте СК России.Вечером 12 октября в Азовском районе на реке произошло столкновение двух судов с пассажирами. В результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».