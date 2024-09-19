Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове по факту травмирования двух мужчин из-за столкновения судов возбуждено уголовное дело

В Ростове по факту травмирования двух мужчин из-за столкновения судов возбуждено уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух мужчин в результате столкновения судов. Инцидент произошел 17 сентября на реке Дон.

В районе железнодорожного моста на улице Сиверса произошло столкновение катера с моторной лодкой. Удар был настолько сильным, что катер выбросило на берег. В результате аварии пострадали двое мужчин, которые находились в лодке. Их состояние оценивается как тяжёлое, и они были госпитализированы.

По данным донского СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Фото: Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.