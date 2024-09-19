В Ростове по факту травмирования двух мужчин из-за столкновения судов возбуждено уголовное дело

Фото: Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух мужчин в результате столкновения судов. Инцидент произошел 17 сентября на реке Дон.В районе железнодорожного моста на улице Сиверса произошло столкновение катера с моторной лодкой. Удар был настолько сильным, что катер выбросило на берег. В результате аварии пострадали двое мужчин, которые находились в лодке. Их состояние оценивается как тяжёлое, и они были госпитализированы.По данным донского СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».