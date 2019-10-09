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На Дону завели дело на мужчину, допустившему опрокидывание лодки, в котором пострадал ребёнок

На Дону завели дело на мужчину, допустившему опрокидывание лодки, в котором пострадал ребёнок

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, допустившего столкновение моторной лодки с препятствием. В результате происшествия пострадал ребёнок.

ЧП произошло 2 августа. По данным следствия, пьяный 57-летний мужчина управлял лодкой «Салют-430». На её борту находились шесть человек, в том числе четыре ребёнка. В акватории реки Северский Донец в районе хутора Костино-Горский Константиновского района лодка столкнулась с навигационным плавучим знаком.
- Лодка опрокинулась, пассажиры и рулевой оказались в воде. Трехлетняя девочка стала уходить под воду, в следствии чего получила повреждения в виде механической асфиксии, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказала помощник руководителя Южного Следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан.

Ребёнка удалось спасти. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время в отношении мужчины, управлявшего лодкой, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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