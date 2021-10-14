В Ростовской области ищут без вести пропавшую пенсионерку

Пенсионерка пропала в городе Шахты. О местонахождении 75-летней Татьяны Литвиновой нет информации сутки.Как стало известно, пенсионерка пропала 15 октября. Женщина страдает потерей памяти, поэтому родные сразу пошли в полицию писать заявление об исчезновении бабушки.На вид ей - около 75 лет, рост - 150 сантиметров, у пенсионерки седые короткие волосы. Женщина в день исчезновения была одета в бордовую куртку, на ногах - галоши. Ходит с палочкой.Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Литвиновой, позвоните по номерам: 8-928-162-34-80 и 8-989-619-95-15 (Татьяна), 02 или 112.