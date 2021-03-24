В Ростовской области без вести пропала 70-летняя женщина

В Белокалитвинском районе разыскивают пропавшую 70-летнюю женщину. Местонахождении Любови Быкадоровой остается неизвестным вторые сутки.Утром 25 марта жительница поселка Синегорский ушла из дома. Куда направлялась пенсионерка, родственники не знают. Женщина не вернулась даже к вечеру. Тогда родные забили тревогу - Любовь может нуждаться в медицинской помощи. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У женщины рыжие волосы и голубые глаза. Телосложение - худощавое, а рост - 158 сантиметров. В день исчезновения пенсионерка была одета в черный пуховик, розовый берет и черные резиновые сапоги.Если вам известно что-либо о местонахождении Любови Быкадоровой, позвоните по телефону 112 или 8(800)-700-54-52.