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В Ростовской области без вести пропала 70-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 70-летняя женщина
В Белокалитвинском районе разыскивают пропавшую 70-летнюю женщину. Местонахождении Любови Быкадоровой остается неизвестным вторые сутки.

Утром 25 марта жительница поселка Синегорский ушла из дома. Куда направлялась пенсионерка, родственники не знают. Женщина не вернулась даже к вечеру. Тогда родные забили тревогу - Любовь может нуждаться в медицинской помощи. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У женщины рыжие волосы и голубые глаза. Телосложение - худощавое, а рост - 158 сантиметров. В день исчезновения пенсионерка была одета в черный пуховик, розовый берет и черные резиновые сапоги.

Если вам известно что-либо о местонахождении Любови Быкадоровой, позвоните по телефону 112 или 8(800)-700-54-52.

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