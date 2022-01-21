В Ростовской области ищут 19-летнего парня

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области разыскивают пропавшего 19-летнего Никиту Соколова. Молодой человек вышел из дома в городе Наро-Фоминске Московской области 1 января и бесследно исчез.Три недели о местонахождении Никиты ничего не известно. Парня ищут по всей России.Пропавший худощавого телосложения, рост – 178 сантиметров, глаза карие, волосы русые. Был одет в серые брюки и черную куртку.Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Соколова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.