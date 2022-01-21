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В Ростовской области ищут 19-летнего парня

В Ростовской области ищут 19-летнего парня
В Ростовской области разыскивают пропавшего 19-летнего Никиту Соколова. Молодой человек вышел из дома в городе Наро-Фоминске Московской области 1 января и бесследно исчез.

Три недели о местонахождении Никиты ничего не известно. Парня ищут по всей России.

Пропавший худощавого телосложения, рост – 178 сантиметров, глаза карие, волосы русые. Был одет в серые брюки и черную куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Соколова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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