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В Ростовской области фура сбила 15-летнего подростка на мотоцикле

В Ростовской области фура сбила 15-летнего подростка на мотоцикле
В Новошахтинске Ростовской области водитель фуры сбил подростка на питбайке. ДТП случилось 12 августа около 14:00.

По предварительным данным, 15-летний подросток на питбайке двигался по главной дороге на улице Вокзальной. На перекрёстке, в районе дома № 50, с второстепенной дороги выезжал водитель фуры, 42-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении питбайку. Избежать столкновения не удалось.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии 15-летний водитель был госпитализирован с травмами.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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