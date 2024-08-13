В Ростовской области фура сбила 15-летнего подростка на мотоцикле

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новошахтинске Ростовской области водитель фуры сбил подростка на питбайке. ДТП случилось 12 августа около 14:00.По предварительным данным, 15-летний подросток на питбайке двигался по главной дороге на улице Вокзальной. На перекрёстке, в районе дома № 50, с второстепенной дороги выезжал водитель фуры, 42-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении питбайку. Избежать столкновения не удалось.Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии 15-летний водитель был госпитализирован с травмами.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.